La passione integrale inizia da piccoli: al 4x4Fest anche una pista dedicata al modellismo

Lunigiana - Fra le novità di questa edizione di 4x4Fest, il Salone dedicato alla passione integrale e a tutto il mondo off-road, anche l’allestimento di una pista di modellismo RC Off-Road con tanti modellini di fuoristrada che anche i bambini possono provare sotto la supervisione del personale addetto.

In pista modellini scaler e crawler da muovere sul percorso a ostacoli predisposto al Padiglione B per far sperimentare il mondo dell’off-road telecomandato a tutti gli amanti di modellismo dinamico.

La nuova iniziativa è stata resa possibile dalla partecipazione di Pieroni Modellismo di Torre del Lago e di Radiosistemi Srl di Carrara, oltre che del gruppo di appassionati Solosterro Toscana Rc Scaler. In mostra, in vendita e in piena attività anche i top di gamma americani TRAXAS, AXIAL e BLACKBULL. I modelli più apprezzati dal pubblico sono gli scaler,“piccoli” gioiellini che riproducono perfettamente in scala i fuoristrada che sfrecciano in pista, sia nel formato “mini” affrontando agilmente tutto il tracciato predisposto per l’occasione, sia “dal vero” sulla pista esterna dove si svolgono i test drive. Prezzi: si parte dai 169,00 euro per una prima macchinina di avvicinamento a questo mondo per arrivare, se la passione cresce, fino al migliaia di euro per i modelli più performanti.



4x4Fest è organizzata da CarraraFiere in collaborazione e con il supporto tecnico di F.I.F. Info utili: 4X4Fest sarà aperta da venerdì 11 a domenica 13 ottobre dalle 10.00 alle 19.00

Accesso alla pista su sabbia del Beach Village per i veicoli privati: € 5,00 (Sand Emotion, previa esposizione di biglietto di ingresso alla fiera)

Ingresso giornaliero intero € 10,00; Soci FIF ingresso ridotto € 6,00 – Tesserati ACSI, ASI, CSEN e UISP ridotto € 7,00 - gratuito per bambini fino a dodici anni e per i diversamente abili. Abbonamenti: due giorni € 15,00, tre giorni € 20,00.

Ingressi: ingresso n.3, Viale Colombo; ingresso n.5, Via Maestri del Marmo; info www.4x4fest.com; facebook: @4x4fest instagram: @4x4fest_official

Per evitare le code alle biglietterie, ricordiamo che è possibile acquistare online i biglietti di ingresso al 4x4Fest 2019: http://www.4x4fest.com/orari-e-biglietti2019/