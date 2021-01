La neve sulle Alpi Apuane rende evidente la presenza del lupo

Lunigiana - Le abbondanti nevicate di questi giorni hanno aiutato ad individuare il passaggio del lupo sulle Alpi Apuane. I guardiaparco, ormai da diversi anni, stanno seguendo le dinamiche della popolazione lupina che si è insediata nell'area protetta e sono stati designati quali operatori per il monitoraggio nazionale coordinato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, lungo sei percorsi, controllati con cadenza quantomeno bimestrale. In aggiunta, si stanno utilizzando le video-fototrappole in dotazione per cercare di immortalare la presenza del lupo all’interno delle celle di campionamento.

"Le uscite nei giorni immediatamente successivi alla caduta di neve fresca hanno reso possibile rinvenire in modo netto le tracce recenti del suo passaggio. Nel caso degli escrementi è prevista la raccolta di un certo numero di campioni, che saranno inviati ad ISPRA per l'analisi genetica. Il monitoraggio nazionale si concluderà nel prossimo mese di marzo", fa sapere il Parco.