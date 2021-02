Lunigiana - Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dopo un colloquio con il Ministro della Salute Roberto Speranza, ha confermato che per tutta la prossima settimana la nostra regione rimarrà in zona arancione. Nelle province di Pistoia, Siena e comune di Cecina è stata disposta, in accordo con i sindaci, la zona rossa per frenare l’incremento dei contagi e consentire una diminuzione dell'indice Rt, salito significativamente negli ultimi giorni.