La Polizia Provinciale spezzina regola il deflusso sul ponte di Caprigliola

Lunigiana - "In occasione del periodo di chiusura programmata della Strada Provinciale della Ripa, che si protrarrà fino al 6 luglio prossimo, la Polizia Provinciale della Spezia effettua servizi di regolamentazione della circolazione stradale presso il Ponte di Caprigliola all’intersezione tra la SS 62 e la SP di Albiano Magra, al di fuori del territorio di competenza, usufruendo di una speciale norma derogatoria circa le attività istituzionali della Polizia Locale che prevede, tra l'altro, uno specifico accordo istituzionale tra Comune di Aulla e Provincia della Spezia, che è stato sottoscritto, e preventive comunicazioni alle Prefetture della Spezia e Massa Carrara.





Pur disponendo di un ridottissimo organico a causa dei noti "tagli" che hanno investito le Province anche sul piano delle dotazioni organiche, la Polizia Provinciale ha fino ad oggi sempre disposto la partecipazione ai servizi di regolamentazione della circolazione stradale del proprio personale in ausilio al personale aullese, ancor prima e senza necessità della formale sottoscrizione dell'accordo .





L'attività della Polizia Provinciale della Spezia non si è limitata alla partecipazione alle attività presso l'incrocio di Caprigliola ed alla partecipazione a tutti i tavoli istituzionali promossi dal Comune di Aulla, ma si è estesa anche alla promozione di occasioni di incontro ed accordo tra il Comune di Aulla ed i Comuni di Follo, Bolano, Santo Stefano, Vezzano Ligure .





Ancora, nel corso della presente estate, sarà prevista una ulteriore chiusura di diversi giorni in preparazione della conclusione dei lavori di realizzazione della prima galleria. Si ricorda peraltro che è in corso di approvazione il progetto di realizzazione dei successivi lotti 2,3 e 4 lungo la strada della Ripa e già in occasione dell'apertura del cantiere del successivo lotto 2 , grazie allo specifico finanziamento di Regione Liguria, le prime lavorazioni consentiranno di eliminare il senso unico alternato attualmente in essere lungo la strada della Ripa sostituendolo con una pista temporanea limitrofa all'attuale tracciato".





il dirigente ing. Gianni Benvenuto