L’impegno del Rotary Club Lunigiana a favore del Sant'Andrea

Lunigiana - Il Rotary Club Lunigiana, presieduto dalla dottoressa Sara Argelà, in questo momento di grande emergenza a causa della diffusione del contagio da coronavirus ha voluto dare una dimostrazione tangibile della sua vicinanza ai medici ed infermieri delle S.C. di Cardiologia, di Anestesia e Rianimazione e di Neurologia dell’ospedale Sant'Andrea della Spezia. Il Rotary infatti ha reperito, acquistato e messo loro a disposizione, nell’immediato, dispositivi medici essenziali, quali tute, occhiali di protezione, guanti: si tratta di materiali molto utilizzati, strumenti indispensabili per proteggersi durante l'espletamento delle attività professionali di competenza, di cui, nei giorni scorsi, si era palesata una certa carenza. Quanto sopra in coerenza con gli scopi del Rotary tra cui si annovera incoraggiare e sviluppare nelle azioni intraprese l’ideale del servire così come mettere a disposizione la propria competenza e disponibilità per allargare la portata delle attività umanitarie.