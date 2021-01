L'associazione delle Vie Francigene aderisce al Manifesto europeo del turismo

Lunigiana - Nel corso di questo mese l’Associazione Europea delle Vie Francigene ha ufficialmente aderito al Manifesto Europeo del Turismo (European Tourism Manifesto), un’alleanza informale fortemente voluta da enti pubblici e privati al fine di rilanciare il profilo del settore turistico tra i responsabili politici. L’alleanza chiede all'UE, tra le altre cose, di affrontare diverse priorità politiche per il settore turistico per garantire che il turismo in Europa continui ad essere un motore fondamentale per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro, promuovendo i valori e la cittadinanza europea.

L’alleanza riunisce attualmente più di 60 organizzazioni pubbliche e private (organizzazioni di portata europea o internazionale, organizzazioni ombrello o grandi aziende) come Europa Nostra e TUI, che rappresentano l'intera catena del valore del turismo e non solo (maggiori informazioni qui https://tourismmanifesto.eu/who-we-are). La Commissione Europea del Turismo ha attualmente la presidenza e la segreteria di questo gruppo.