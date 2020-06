Intesa tra Salt e Comune di Pontremoli, un invito in più a visitare la Lunigiana

Lunigiana - Da qualche giorno chi percorre l’Autocamionale della Cisa, sia in direzione Parma che La Spezia, può avere un assaggio del mistero e del fascino delle Statue Stele della Lunigiana.

Grazie infatti alla richiesta del Comune di Pontremoli e al contributo, oltre che alla disponibilità di Salt, sono stati installati, in prossimità delle uscite del casello, i cartelli raffiguranti la fotografia delle splendide Stele di Groppoli, fiore all’occhiello del Museo del Castello del Piagnaro.



"Un altro segno che Pontremoli e la Lunigiana sono pronti ad accogliere, pur in una estate tanto particolare, avventori e turisti, ma anche curiosi automobilisti, che vogliano tuffarsi nei segreti dei menhir ed in tutto ciò (moltissimo) che la nostra terra è in grado di offrire. Poche settimane fa infatti il Museo delle Statue Stele – da anni ormai il più frequentato della Provincia - ha riaperto i battenti, registrando sin dal primo giorno il ritorno crescente di visitatori interessati, sempre sorpresi all’uscita della bellezza di queste pietre speciali.

Con questa iniziativa, il richiamo delle Stele si estende, oltre ai mezzi di comunicazione tradizionali e social, anche – come per altri luoghi incantevoli – alla rete autostradale, incuriosendo ed invogliando chi transita a fermarsi per fare un viaggio nel tempo", afferma il sindaco Lucia Baracchini.