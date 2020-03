Interventi di sanificazione chiudono le scuole di Casola, Fivizzano, Podenzana e Zeri

Lunigiana - Il Comune di Aulla, in accordo con i Comuni di Casola, Fivizzano, Podenzana e Zeri, ha predisposto due ordinanze di sospensione delle attività educative e didattiche in tutte le scuole di ordine e grado, sia pubbliche che private, per i giorni 5 e 6 marzo p.v. per sanificazione degli ambienti.



Si informa, inoltre, che è stata disposta anche la sanificazione dei locali delle biblioteche comunali, dei Centri di Socializzazione e ne è stato imposto l’obbligo in tutte le palestre del territorio e nei campi sportivi.