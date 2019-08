Inclusione disabile, la Società della salute della Lunigiana guarda a Terzo settore

Lunigiana - La Società della Salute della Lunigiana intende dare vita a progetti in materia di vita indipendente e di inclusione nella società delle persone con disabilità, affidandone la realizzazione e l’attuazione agli operatori del Terzo Settore.

Riconoscendo la SdS Lunigiana il loro valore e la loro funzione sociale, questa ha emesso un avviso pubblico rivolto, esclusivamente, ad enti del Terzo Settore che operano nel settore del sostegno e del supporto alle persone con disabilità, con particolare attenzione allo sviluppo delle autonomie e della consapevolezza individuale, affinché possa essere stipulata una convenzione finalizzata alla realizzazione e all’attuazione di progetti in materia di vita indipendente e di inclusione nella società delle persone con disabilità.

La convenzione è concepita quale strumento idoneo a favorire il conseguimento di finalità sociali, promuovendo la collaborazione tra pubblico e privato sociale.

Una volta stipulata, la convenzione sarà valida per un anno dalla data di inizio delle attività, in analogia alla durata del protocollo siglato tra la Regione Toscana ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'importo complessivo a sostegno della progettualità in questione è pari a 100mila euro, di cui 80mila finanziati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e 20mila a carico della SdS Lunigiana.

Le attività finanziabili riguardano l’abitare in autonomia, l’inclusione sociale e relazionale, il trasporto sociale.

Per partecipare alla procedura di selezione, gli enti del Terzo Settore dovranno presentare la propria domanda di partecipazione entro le ore 13 di venerdì 23 agosto.

La domanda dovrà essere presentata in formato cartaceo, mediante consegna diretta presso l’ufficio protocollo della SdS Lunigiana, nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) nel rispetto del seguente orario: dalle ore 9 alle ore 13.

Tutte le informazioni sul presente avviso sono reperibili sul sito web www.sdslunigiana.it, cliccando dalla home page su “Comunicazione”, poi su “Bandi e Avvisi”.