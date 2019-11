Inaugura "Caldo Focolare", la nuova casa per anziani del Masero

Lunigiana - Tutti sono invitati con i propri cari, a partire dalle 15 di domenica 24 Novembre, a partecipare all'evento per l'inaugurazione della nuova casa famiglia, casa vacanze e centro diurno per anziani autosufficienti, che si trova in Lunigiana vicino ad Aulla, precisamente al Masero di Terrarossa, nel Comune di Licciana Nardi.

Dopo molti anni di esperienza nella cura degli anziani, Ilaria Carlotti ha deciso di aprire "Caldo Focolare", calorosa ed accogliente casa all’assistenza alla persona, espressamente dedicata ad anziani autosufficienti. La struttura è immersa nel verde, ma anche a pochi minuti di strada dal centro, dove trovare tutti i servizi, negozi e quant’altro necessari. La casa, che gode di un'ottima vista sulle Alpi Apuane e sulla valle del Taverone, è provvista di ogni comfort, con piccolo orto e giardino dove gli ospiti potranno avere libero accesso per trascorrere giornate serene, circondati dalle attenzioni, l’amore e le cure a loro necessari, ma soprattutto per vivere insieme, in amicizia e in totale tranquillità, perché tutti sappiamo quanto sia importante stare assieme e poter condividere le proprie emozioni.

Durante il pomeriggio sarà possibile visitare la casa e conoscere lo staff, che presenterà i vari servizi offerti, i progetti, le attività e gli obiettivi che ci si propone di raggiungere.

Una inaugurazione che sarà anche e soprattutto una festa, dove poter conoscere persone interessanti e degustare un'ottima merenda con delizioso vino locale.

Lo staff ringrazia anticipatamente le massime autorità di Licciana Nardi e di Lunigiana che presenzieranno all'evento, ma soprattutto tutti gli amici e le amiche che hanno accompagnato Ilaria in questo progetto. Per saperne di più visita il sito internet www.caldofocolare.it, telefona al 3403744016 oppure scrivi a info@caldofocolare.it.