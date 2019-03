In arrivo la terza edizione di “Agorà. La salute in piazza”

Lunigiana - Dopo il grande successo delle prime due edizioni, la prima svoltasi ad Aulla nel 2017, la seconda a Pontremoli lo scorso anno, per la sua terza edizione trasloca a Casola, nella giornata di sabato 6 aprile, “Agorà – La salute in piazza”, manifestazione organizzata dall’ASL Toscana Nord Ovest, dalla Società della Salute della Lunigiana e dall’Amministrazione comunale di Casola, in collaborazione con la locale sezione dell’AVIS, per mostrare alla cittadinanza i servizi che la SdS Lunigiana eroga da oltre 15 anni a beneficio delle fasce più deboli della popolazione.

Durante la manifestazione, che si aprirà alle ore 13,30 per concludersi alle ore 18,30, verrà allestito l’ormai tradizionale "Villaggio della Salute", dove sarà possibile conoscere i servizi erogati dalla SdS Lunigiana, dalla psichiatria alle tossicodipendenze, ovviamente senza dimenticare disabilità e anziani.

Inoltre, la cittadinanza potrà usufruire gratuitamente di esami e visite, ad esempio controllo della pressione e della glicemia.

Uno spazio privilegiato sarà, poi, riservato alle associazioni (che la SdS Lunigiana invita a partecipare contattando la mail sdslunigiana@usl1.toscana.it o i numeri telefonici 0187406156 – 0187406142 – 0187406143) e ai bambini, con animazioni riservate ai più piccoli.

Ci sarà anche modo di discutere di salute, e della correlazione fra questa e gli stili di vita che ciascuno di noi adotta, dall’alimentazione all’attività fisica, grazie ad un incontro – dibattito che prenderà il via alle ore 16: prima porteranno i saluti Riccardo Ballerini (sindaco di Casola), Riccardo Varese (presidente della SdS Lunigiana) e la direzione dell’ASL Toscana Nord Ovest; poi i temi oggetto del dibattito verranno illustrati dal dottor Fabio Baroni (“La tradizione culinaria lunigianese”), dalla dottoressa Sabrina Duranti (“La prevenzione a tavola: piccoli consigli per una sana alimentazione”), dal dottor Pietro Teneggi (“Muoversi fa bene…l’Attività Fisica Adattata”) e dall’infermiere Luca Cimoli (“Il paziente consapevole, l’autogestione delle malattie croniche: il modello IDEA”).

A moderare l’incontro sarà il direttore della SdS Lunigiana, Rosanna Vallelonga.

In caso di pioggia la manifestazione si terrà presso la palestra comunale, mentre l’incontro – dibattito avrà luogo nella sala consiliare.