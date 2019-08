In Cina per curarsi, gara di solidarietà per Anna

Lunigiana - E' la strategia più recente nella lotta ai tumori ematologici. Si utilizzano i globuli bianchi (linfociti T) prelevati dal paziente e appositamente ingegnerizzati per attivare il sistema immunitario; una volta reinfusi nel paziente, entrano nel circolo sanguigno e sono in grado di riconoscere le cellule tumorali e di eliminarle. Si chiama CAR-T, in Italia è appena agli esordi ma in Cina ci sono già centri in cui è possibile sottoporsi a questa rivoluzionaria terapia. E' qui che Anna Bonati, 62 anni, vorrebbe approdare per sconfiggere il mieloma che l'ha colpita da qualche tempo.

Per aiutarla a pagare la trasferta e le cure è iniziata una gara di solidarietà. L'Asd Agnino, il paese lunigianese in cui risiede, ha organizzato una cena di beneficenza che si svolgerà lunedì 26 agosto a Magliano. Ma presto la corsa ad aiutarla si è spostata in territorio apuano e anche alla Spezia, dove Anna Bonati è nata e ha vissuto per molti anni. La cifra da raggiungere è di circa 70mila euro, per cui è possibile richiedere rimborso all'Asl. Ma per adesso è una corsa contro il tempo, visto che il protocollo tra il Sistema sanitario nazionale e l'Agenzia del farmaco per questo tipo di terapia è stato firmato solo una paio di settimane fa.



L'Iban del conto bancario per aiutare Anna Bonati: IT88G0103049840000002950866

Per prenotare la cena di solidarietà (15 euro, entro sabato 24 agosto): 3391187881, 3288417042, 3403696540