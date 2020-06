Imu, Aulla "taglia" la burocrazia per agevolare i commercianti

Lunigiana - Nessuna domanda, niente burocrazia. E’ quello che ha deciso l’amministrazione comunale su proposta dell’assessore al Bilancio Marco Mariotti e dell’assessore al Commercio Giada Moretti, per quanto riguarda il pagamento dell’IMU per i commercianti titolari dei fondi delle loro attività. Il Comune di Aulla ha annullato qualsiasi iter burocratico per quegli aventi diritto che vorranno usufruire della possibilità di saldare la prima rata dell’Imposta Municipale Unica entro e non oltre il 30 settembre, senza necessariamente rispettare la scadenza del 16 giugno 2020. Un’agevolazione importante dal punto di vista economico, che si applica andando ad alleggerire il già complicato momento in cui i commercianti si trovano a dover intraprendere procedimenti burocratici lunghi e complessi, ma anche ad affrontare spese per l’emergenza Covid-19.



Il desiderio dell’amministrazione è quello di aiutare i commercianti che siano titolari sia del fondo che dell’attività commerciale stessa, oppure loro familiari o congiunti, che da catasto siano in possesso di immobili di categoria C1 (negozi e botteghe), C3 (laboratori per arti e mestieri), C4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) o D. L’amministrazione, inoltre, sta lavorando per formalizzare significative riduzioni della Tassa Rifiuti per tutte quelle attività commerciali che sono rimaste chiuse in questi mesi.