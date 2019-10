Impresa Costa a M5S: "Agiscano rispettando la verità"

Lunigiana - “Le affermazioni di Giacomo Giannarelli riguardanti l'autorizzazione integrata ambientale rilasciataci dalla Regione Toscana il 24 luglio sono completamente inesatte e fuorvianti”. L'Impresa Costa Mauro di Albiano replica così al presidente del gruppo regionale toscano M5S, proseguendo: “La nostra azienda infatti, come emerge da atti pubblici, in quanto tali facilmente verificabili, fin dall'anno 2001 era autorizzata al trattamento di 90mila tonnellate che nel 2003 sono state portate a 180.000 a seguito del completamento e della riqualificazione del nostro complesso produttivo. Questi quantitativi sono stati riconosciuti e confermanti anche dalla sentenza 1026/2008 del Tar Toscana”.

L'impresa continua: “Non essendo la matematica un'opinione, ad oggi le tonnellate di rifiuti che siamo autorizzati a trattare sono diminuite (quantitativi ridotti per nostra scelta aziendale in fase di valutazione di impatto ambientale. Ognuno è libero di fare le proprie battaglie, le proprie propagande o campagne politiche, ma dovrebbe essere dovere di tutti, in particolar modo di chi ricopre incarichi pubblici, agire rispettando la verità”.