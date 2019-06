Il vescovo in 'trasferta' a Pontremoli e Chiavari

Lunigiana - Il vescovo Luigi Ernesto Palletti presiederà nei prossimi giorni due importanti celebrazioni in città delle diocesi vicine. Martedì alle 11, su invito del vescovo di Massa Carrara – Pontremoli Giovanni Santucci, presiederà nella chiesa concattedrale di Pontremoli la Messa solenne per le celebrazioni della Madonna del popolo. Mercoledì pomeriggio sarà invece nella parrocchia di Sant’Anna di Rapallo, in diocesi di Chiavari, per celebrare la Messa solenne delle 18 e la processione per le vie della città alle 21.