Il sogno del Lagastrello può diventare reale già dal prossimo weekend

Tanta neve e corsa contro il tempo per riaprire gli impianti già dalla settimana ventura.

Lunigiana - Un fine settimana di intensissimo lavoro, per i nuovi operatori di Marigola Service, la società spezzina che ha preso in gestione la stazione invernale di Prato Spilla, perché intendono ripartire alla grande già sabato prossimo, 17 febbraio, con l’inaugurazione ufficiale. La stazione si sta rifacendo il look, ma soprattutto c’è tanta di quella neve come non si vedeva da anni. Da non crederci: la coltre bianca ha oltrepassato il metro abbondante, e mentre è bello vedere la neve coprire la pista da sci e i dintorni, va invece sgombrata dalle sedi che servono per accogliere gli appassionati degli sport invernali, che molto presto daranno l’assalto alla stazione più bella e amata da tutti gli spezzini e lunigianesi (oltre che dai parmensi e dai reggiani).



È bello vedere tanta gente darsi da fare, anche con temperature che scendono abbondantemente sotto lo zero per tutta la giornata, ma impegnata per il futuro del comprensorio del passo del Lagastrello: operatori che stanno lavorando al freddo e al gelo (e senza luce e riscaldamenti) per portare a termine un sogno che è diventato realtà: ripartire nel migliore dei modi con Prato Spilla, l’impresa più importante di tutto il monchiese e il cui indotto porta notevoli benefici anche ai comuni limitrofi di Comano, Palanzano e Ramiseto. Una montagna così bella e suggestiva come quella delle terre alte Enza Cedra e Taverone, praticabile in tutte le stagioni dell’anno. E sabato ci sarà la prova generale della nuova Prato Spilla. Targata Spezia, come da tradizione.