Lunigiana - È risultato positivo al coronavirus il sindaco di Tresana, Matteo Mastrini. L’annuncio è stato dato da lui stesso via social questa mattina: «"Mi trovo da una settimana in isolamento volontario in quanto contatto stretto con persona positiva al covid-19. Oggi è arrivato l’esito del mio tampone ed è positivo: sto continuando a lavorare da casa per dare il mio contributo all’emergenza e sto bene".