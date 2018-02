Il santuario di Quercioli accoglie le celebrazioni della Giornata del malato

Lunigiana - Domenica 11 febbraio, memoria liturgica della Beata Vergine di Lourdes, la Chiesa celebra la ventiseiesima "Giornata del malato", dedicata, in modo particolare, a tutte le persone sofferenti e a quanti operano nel mondo della sanità. Fu San Giovanni Paolo II ad istituirla nel 1992 e da quella data, viene riproposta ogni anno mettendo al centro della riflessione un tema specifico sul mistero del dolore e sul suo significato redentivo. Da qui l’appello di Papa Francesco: "La Vergine Maria aiuti le persone ammalate a vivere la propria sofferenza in comunione con il Signore Gesù, e sostenga coloro che di essi si prendono cura".



La celebrazione diocesana avrà luogo, domenica pomeriggio, nel santuario dei Quercioli a Massa. A presiedere la messa, che inizierà alle ore 16, sarà il vescovo Giovanni Santucci.



Scrive don Cesare Cappè, incaricato diocesano per la pastorale della salute: "Alla celebrazione sono invitati in modo particolare: i sacerdoti, i cappellani ospedalieri, i diaconi, i ministri straordinari della comunione, le associazioni e i movimenti che si occupano di pastorale della salute e, naturalmente, gli ammalati…".



Lo stesso don Cesare, riferendosi al tema di quest’anno "Ecco tuo figlio … Ecco tua Madre e da quell’ora il discepolo l’accolse con sé", rileva che "Gesù chiede a Maria di riconoscere Giovanni, nel quale è adombrato ciascuno di noi, come proprio figlio. E al discepolo, Gesù consegna Maria per Madre. Proprio attraverso il suo sguardo, Gesù apre una nuova dimensione della comunione e dell’amore… la comunione tra Dio e gli uomini, e degli uomini tra loro, è espressa visibilmente nel volto delle Comunità Cristiane che diventano segno e strumento di questa sentita attenzione, particolarmente per il mondo degli ammalati e degli ultimi, feriti nell’animo e nel corpo, avvicinandosi ad essi e curandoli con amore e tenerezza. È necessario intravedere ciò, nell’esercizio della professione, come quella medica, infermieristica ed assistenziale, come pure nella stessa gestione nazionale e mondiale, al servizio del bene comune".