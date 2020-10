Lunigiana - Nel decennale della scomparsa di Tiziano Mannoni, gli Amici di San Caprasio ricordano lo studioso. "In attesa di tempi in cui sarà possibile omaggiarlo con convegno in presenza - spiegano -. Dieci anni fa ci lasciava il professor Tiziano Mannoni, grande studioso e archeologo, ma soprattutto generoso maestro e amico della sua e nostra Lunigiana. Gli Amici di San Caprasio lo ricordando con affetto e gratitudine per aver guidato la riscoperta della nostra abbazia".