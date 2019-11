Il ricordo del carabiniere Enzo Fregosi, morto a Nassiryia, a Tassonara di Tresana

Lunigiana - Stamattina gran celebrazione a Tassonarla di Tresana in memoria di Enzo Fregosi, il carabiniere originario della Spezia morto a Nassiryia. Fregosi era il più alto in grado, aveva ancora casa a Tassonarla ed era punto di riferimento della comunità nonostante vivesse a Roma. Alla cerimonia, che si è svolta nella piazza a lui intitolata nel 2004 dal sindaco Oriano Valenti, hanno partecipato i sindaci della zona, incluso quello di Carrara, ed erano presenti carabinieri in alta uniforme.



Fregosi ncominciò la carriera nell'Arma dei Carabinieri prestando servizio alla territoriale per poi passare all'allora 1º Battaglione Carabinieri Paracadutisti "Tuscania" (oggi 1º Reggimento carabinieri paracadutisti "Tuscania") all'epoca aggregato alla Brigata paracadutisti "Folgore". Negli anni settanta fu uno dei fondatori e poi comandante di un nucleo del gruppo di intervento speciale (GIS). In seguito divenne comandante del nucleo anti-sofisticazione (Nas) di Livorno.



Nel 2003 partecipò con il grado di maresciallo luogotenente alla operazione Antica Babilonia in Iraq. Il 12 novembre dello stesso anno, a pochi giorni dal rientro in Italia, rimase vittima di un attentato, nel quale persero la vita in tutto 19 italiani (17 militari e 2 civili) e 9 iracheni.



Dopo l'attentato venne promosso a sottotenente e decorato di Croce d'Onore alla memoria. Gli sono state intitolate una via di Livorno (città dove abitava con la famiglia), una via a Loreto, e una piazza alla Spezia.



La salma di Fregosi è oggi inumata nel Cimitero della Misericordia a Livorno.