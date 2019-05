Il marmo protagonista assoluto in Piazza Alberica

Lunigiana - Everything Marble (everythingmarble.it) studia il fenomeno ‘Marmo’ nei più diversi ambiti dello stile e del design, dal punto di vista della sua diffusione come texture decorativa. Oltre la scultura e l’architettura: il marmo di Carrara è diventato un vero e proprio pattern da stampare su tessuto e molti altri materiali. Si può dire che Carrara ha ispirato il mondo della moda e del product design. Lanciata dalle passerelle dell’alta moda nel 2014, la marble texture mania ha ispirato il mondo del product design nei più svariati settori spopolando ovunque, soprattutto in Nord America, Australia e Nord Europa.

Everythingmarble.it studia il fenomeno per collegarlo al nostro territorio. A White Carrara Downtown dal 1 al 9 giugno, Everything Marble presenta in anteprima nello spazio di Piazza Alberica 10, nuove collaborazioni con crafters e artisti locali che mirano a coniugare marmo, arte e moda. Oggetti fatti a mano a Carrara, per celebrare il nostro marmo.

Verrà presentata in anteprima l*ughetta® di marmo: la fascia turbante da scolpire. Un progetto 100% handmade a Carrara nato da una collaborazione Everything Marble & l*ughetta. In anteprima, la collezione Giadini Emersi nella quale il marmo incontra la seta. Una collaborazione Everything Marble & Artistante per narrare la storia dell’oro bianco sorto dal mare. Sarà possibile immergersi in unSACCOdiMARMO! ed esplorare i tour virtuali di VR Facile alla scoperta delle cave e delle meraviglie della città di Carrara. Questo e molto altro ancora nello spazio espositivo di Piazza Alberica 10. Everything Marble ha infatti coinvolto anche altri soggetti che rappresentano i trends più interessanti legati al mondo del marmo e a Carrara: a rappresentare il marmo e l’artigianato piu’ tradizionale, i gioielli MB HandMade by Laboratorio Menconi interamente fatti a mano recuperando i materiali del laboratorio di scultura, il bellissimo progetto di economia circolare di Stonethica con gli oggetti di design progettati da Marco Mirko Nani e Moreno Ratti, il design circolare di stoNE di Francesco Marcolini, e le più avanzate tecnologie di realtà virtuale di VR Facile per far conoscere Carrara e le sue meraviglie.



Lo spazio Piazza Alberica 10 sarà aperto tutti i giorni dal 1 al 9 Giugno dalle ore 17 alle 23.



(foto: repertorio)