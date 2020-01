Il dottor Fusco spiega come tenere lontano il rischio di malattie al cuore

Lunigiana - Il Comune di Aulla presenta il dottor Antonio Fusco e il suo lavoro sulla prevenzione cardiovascolare legata agli stili di vita, quindi all'alimentazione, all'attività fisica e all'allontanamento dello stress cronico, tutti ingredienti fondamentali per tenere lontano il rischio di malattie al cuore. Quindi, un ennesimo passo di quest'amministrazione nel progetto condotto dalla consigliera con delega alla Sanità Katia Tomè in merito alle malattie cardiovascolari.

L'incontro si terrà sabato 18 gennaio alle 17 presso la sala consiliare del palazzo comunale. Nella relazione verrà affrontato anche l'annoso problema del colesterolo e come scoprire i casi in cui può essere veramente pericoloso e l'evento sarà aperto al dibattito.



Il dottor Fusco è specialista in Cardiologia con indirizzo aritmologico, responsabile del Laboratorio di Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione dell'Ospedale "Pederzoli" di Peschiera del Garda (VR). Da circa dieci anni si occupa di Medicina Funzionale e di prevenzione cardiovascolare.