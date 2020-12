Il Pacinotti-Belmesseri tenta gli spezzini con il russo e lo zafferano

Lunigiana - Il Comune di Fivizzano tenta gli studenti spezzini che devono scegliere la scuola superiore. Al via una campagna di promozione delle scuole del territorio, ovvero l'istituto scolastico Pacinotti e Belmesseri e l'istituto agrario, che da quest'anno ha cambiato indirizzo da "ambientale paesaggistico" a "produzione e trasformazione". La ragioneria Belmesseri vede invece l'insegnamento come terza lingua del russo, con un progetto che prevede libri, trasporto, vitto e alloggio gratuiti, tablet per la didattica a distanza e borse di studio.

Lo scopo è proporre un accesso al lavoro a contatto con la natura, un'occasione sicuramente interessante per i giovani che possono fare della natura un sistema di vita sano e pulito. L’assessore Francesca Nobili ha spiegato che "una necessità attuale della vita è riscoprire la natura e che il benessere, secondo recenti studi scientifici, determina il livello di apprendimento culturale e la capacità dell'uomo di seguire stili di vita sostenibili". Da qui la proposta di esperienza di vita che l'istituto Belmesseri e Pacinotti ha accolto con grande entusiasmo. L‘istituto propone esperienze e competenze molto particolari come la raccolta dello zafferano, prodotto pregiato. E' organizzatto un open day online il 16 dicembre alle 17 con la presentazione dell'offerta formativa. Info sul sito del comune di Fivizzano.