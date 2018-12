Il Museo delle statue stele come laboratorio di ricerca

Lunigiana - Come di consuetudine anche nel 2019 l’Associaizone Farfalle in Cammino inaugurerà il nuovo anno di attività con la presentazione di un contributo di grande interesse per la conoscenza del territorio della Lunigiana Storica; l’appuntamento è per venerdì 4 gennaio, alle ore 16.00, presso il Centro di Produzione Didattica di Sorano a Filattiera



L’archeologo Angelo Ghiretti, Direttore del Museo delle Statue Stele Lunigianesi, presenterà due importanti ricerche condotte nel corso del 2018 a Forno di Versola (Pontremoli) e a Pontevecchio (Fivizzano).



Le campagne di scavo sono state realizzate rispettivamente su incarichi dell’ ISCUM-Genova e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Lucca-Massa.



A Forno di Versola è stato identificato un punto di sosta sulla via romana Parma-Luni, mentre a Pontevecchio è stato rintracciato il celebre sito che nel 1905 restituì le nove stele oggi esposte al Museo Archeologico del Castello della Spezia.