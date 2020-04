Il Monte La Nuda al Cerreto con la neve non battuta

Lunigiana - Anche i più mattinieri non sono abituati a vederlo così il Monte La Nuda che si staglia sul cielo da Cerreto Laghi. I gestori della stazione sciistica escono con il buio per battere le piste e permettere agli sciatori di trovarle pronte. Per questo le foto pubblicate dei versanti coperti da una soffice neve adagiata "naturalmente" sui pendii è qualcosa di insolito. Solo le tracce del gatto delle nevi incidono la superficie che oggi brillava al sole di una giornata di cielo sereno.