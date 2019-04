I ragazzi della scuola di Pontremoli nella foto virale con Diletta Leotta

Lunigiana - Una foto che ha raggiunto in poche ore quasi mezzo milione di “mi piace”. È quella pubblicata da Diletta Leotta sul suo profilo Instagram. Uno scatto realizzato nel centro di Bologna che, in qualche modo, ha a che fare anche con la provincia di Massa-Carrara. Perché? La risposta è semplice: i ragazzi che si sono messi in posa dietro della famosa conduttrice tv sono studenti della scuola Belmesseri di Pontremoli in gita nel capoluogo emiliano.



I commenti ironici dei follower della Leotta all’indirizzo dei ragazzi si sono sprecati. Eccone alcuni: "Amici, siete ufficialmente i miei eroi", "Bloccata la crescita a quei ragazzi dietro", "Voglio intervistare i ragazzi alle sue spalle", "Ma nessuno ha notato l'eroe dietro la sua spalla destra?", "I ragazzi dietro hanno vinto". Insomma uno scatto che in pochi istanti ha fatto diventare i ragazzi lunigianesi i più “cliccati” d’Italia.