I casi aumentano, ad Aulla divieto di fumare vicino agli esercizi ancora aperti

la toscana è in zona rossa

Lunigiana - Vista la criticità della situazione, in ragione dell'aumento sensibile dei casi positivi, ad Aulla il sindaco Roberto Valettini ha predisposto un’ordinanza che prevede il divieto di fumare all’aperto, nelle adiacenze degli esercizi che sono ancora aperti per evitare situazioni o condizioni di assembramento. Previsto anche il distanziamento nella medio-grande distribuzione di almeno 1 m 80 con obbligo per i titolari delle stesse a procedere a sanificazione e igienizzazione dei carrelli e dei cestelli.