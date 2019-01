Guasto all'acquedotto, Aulla a muso duro con Gaia: "Pazienza finita"

Lunigiana - Altro guasto all'acquedotto di Bigliolo di Aulla. "Da parte dell'Amministrazione comunale di Aulla, la pazienza nei confronti di Gaia è ormai finita. In questi mesi, l’amministrazione ha, infatti, avuto numerosi incontri con i rappresentati locali di Gaia, anche a seguito della presentazione del Piano delle Opere della stessa, ma la situazione non è cambiata nonostante questo intervento sia dovuto ai cittadini da anni", si legge sulla pagina istituzionale del Comune aullese.



"In questo anno - continua l'assessore ai Lavori pubblici Marco Mariotti - ho contattato più volte i rappresentanti di Gaia, tra cui il presidente, per sollecitare il più rapido intervento all'acquedotto. A fine agosto avevamo ricevuto comunicazione da Gaia che il lavoro, di circa 250 mila euro, sarebbe partito al più presto con chiusura della gara di appalto a metà settembre, ma dell’inizio dei lavori non si è ancora avuto notizia. Continuerò, nelle sedi e nei modi opportuni, a sollecitare la società affinché i lavori partano al più presto, visto il costante disservizio subito dalla popolazione, soggetta anche venerdì scorso all'ennesima rottura.

Spero in una pronta risposta, senza la necessità di minacciare uscite del nostro Ente da Gaia o altre azioni presso altri organi, soprattutto per quelle persone che continuano a pagare per un disservizio, che, nei mesi estivi, ha toccato il fondo.”