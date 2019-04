Grotte di Equi e parco avventure aperti per le festività

Lunigiana - Le Grotte di Equi per i Ponti festivi di Pasqua, 25 aprile e 1° maggio saranno aperte offrendo un vero e proprio Geo-Archeo-Adventure Park con molti servizi offerti separatamente o in modo combinato. Dal Centro Visite/biglietteria si parte per visitare le Grotte, la Tecchia preistorica, il museo delle grotte e l’ApuanGeoLab, si possono prenotare voli in zipline o noleggiare le e-bike. Per i più avventurosi è possibile prenotare anche la Speleo-Avventura, 2 ore e mezza nelle viscere della Terra con imbrago e lampada frontale guidati in sicurezza. Per saperne di più https://www.grottediequi.it/