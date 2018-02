Grande successo per "Confondiamoci sulla neve"

Continua la buona stagione presso la stazione sciistica lunigianese di Zum Zeri.

Lunigiana - Grande successo per l’ottava edizione di "Confondiamoci sulla neve" svoltasi per la prima volta nell'incantevole scenario del Passo dei due Santi, presso la stazione sciistica lunigianese di Zum Zeri.

L’iniziativa promossa dall’Unione Italiana Ciechi e dalla Uisp nazionale ha visto il coinvolgimento di centinaia di appassionati che hanno trascorso una giornata veramente emozionante tra neve e sole.

Dalle ciaspole agli sci, passando per lo snowboard; tutte le attività sulla neve nella stazione sciistica sono state seguite da tecnici Uisp, dai tre fisioterapisti del Centro Cardinal Ferrari e da inseganti dell'A.s.d. Skirace. Dopo la fatica di una mattinata nella neve, tutti i partecipanti si sono ritrovati per pranzare insieme nel rifugio "Faggio Crociato" ospiti della gestione di Zum Zeri: locale accogliente e caldo per riposarsi prima della ripresa delle attività pomeridiane.



A fare gli onori di casa erano presenti in Vicesindaco del Comune di Zeri Secondo Novelli, il Consigliere comunale Gino Baratta e il responsabile della stazione sciistica Maurizio Viaggi. Un grazie sentito anche all'Arma dei Carabinieri. È stato il Vicebrigadiere Vincenzo Campo, della Stazione dei Carabinieri di Zeri, infatti, a guidare la comitiva dei "ciaspolatori", molti di loro alla primissima esperienza.

Per la Uisp era presente il Presidente del Comitato di Parma Donato Amadei “Sensazioni bellissimi, tra sport, ambiente, attività fisica, e natura: vedere persone diversamente abili aiutare chiunque rimanesse indietro durante la passeggiata con le ciaspole, oppure prendersi sottobraccio per evitare di cadere, sono state scene davvero impagabili. Sono momenti che meritano una riflessione approfondita: lo sport per tutti di Uisp è anche questo. Le emozioni che ci portiamo a casa sono fortissime! Grazie, ragazzi".



L'iniziativa, organizzata da Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, dall'Area Neve Uisp, con il patrocinio gratuito del Comune di Zeri (MS) e quello del Comune di Albareto (PR) ha visto la collaborazione delle Associazioni Va' Pensiero, Skirace A.s.d., Polisportiva Gioco Parma, Centro Cardinal Ferrari - Santo Stefano Riabilitazione di Fontanellato, degli sci club di Albareto, Pontremoli, Zeri e della SSD Ginnastica Sport Servizi società no-profit gestore della stazione di Zum Zeri.

Confondiamoci sulla neve è una manifestazione che si è ormai consolidata nel corso degli anni, ideata per promuovere le attività sportive (in particolare quelle legate al mondo della neve) tra le persone con gravi disabilità, soprattutto tra i più giovani. “Lo sport diventa così un mezzo concreto per favorire la crescita personale, l'autonomia e la piena integrazione – ricorda Maurizio Viaggi - l’iniziativa a Zeri è stata una vera e propria occasione di aggregazione, durante la quale ci si è potuti incontrare, conoscere, confrontare e stare insieme riconfermando la vocazione sociale di Zum Zeri, un grande camposcuola naturale per lo sci e la vita”.



Un altro “traguardo” di una stagione estremamente positiva per Zum Zeri che è aperta con i propri impianti tutti i giorni, ospitando centinaia di appassionati e che per il prossimo week end si aspetta una importante presenza di sportivi preparata ad ospitarli al meglio. Per info: 334.7190672 o sulla pagina facebook zumzeri.eu.