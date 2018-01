Grande festa a Pontremoli per San Geminiano

Oggi si comincia alle 16, quando il sindaco Lucia Baracchini riceverà all’interno delle Stanze del Teatro della Rosa le delegazioni dei Comuni di Modena e San Gimignano

Lunigiana - Il Comune di Pontremoli si appresta a festeggiare il Santo Patrono San Geminiano, con una giornata ricca di appuntamenti. Dalla cultura, alla storia, alle tradizioni, chiunque mercoledì 31 Gennaio giungerà a Pontremoli percepirà la magia e la suggestione che in questa giornata si possono respirare tra vicoli, sdruccioli ponti e piazze.



Si comincia alle ore 16, quando il Sindaco Lucia Baracchini riceverà all’interno delle Stanze del Teatro della Rosa le delegazioni dei Comuni di Modena e San Gimignano, gemellate con il Comune del Campanone. A seguire verrà consegnato a tutti i giovani diciottenni della Città una copia dello Statuto della Regione Toscana, simbolo dei valori che da sempre contraddistinguono lo spirito e gli obiettivi regionali. Ma non solo.



Il Sindaco di Pontremoli poi avrà il piacere di consegnare alcune targhe civiche di benemerenza e alcuni ringraziamenti istituzionali a personalità che hanno il merito di rendere orgoglioso e conosciuto il territorio grazie alle proprie professionalità, inclinazioni, cultura.



Alle 18 poi l’appuntamento è all’interno della splendida Cattedrale di Pontremoli per il tradizionale Pontificale, presieduto dall’Arcivescovo metropolita di Pisa e Primate di Sardegna e Corsica Mons. Giovanni Paolo Benotto, nel corso del quale saranno offerti i tradizionali ceri votivi.



L’ultimo degli appuntamenti della giornata, alle 19.30 circa, ha a che fare con il folclore, la tradizione e la cultura intessuta in ogni cittadino: il falò in onore di San Geminiano, che si svolge sotto al suggestivo Ponte della Cresa. È quello il luogo in cui tutti i fuochisti attenderanno il tradizionale segnale di via consistente nell’accensione delle luci nelle stanze del Vescovado, per infiammare l’alta pira e dare così inizio alla seconda parte della Disfida cominciata il 17 gennaio in occasione di Sant’Antonio Abate.



Storia, cultura e tradizioni si uniscono in un unico legame il 31 gennaio a Pontremoli. Lasciamoci affascinare da tutto ciò che fa di Pontremoli punto di forza e tratto caratteristico.