Gli abitanti della Filanda: "Siamo dimenticati"

"Auspichiamo che l'amministrazione comunale accolga al più presto il nostro appello e si faccia portavoce delle nostre richieste".

Lunigiana - Noi abitanti della Filanda chiediamo maggiore attenzione da parte del Comune di Aulla affinché il decoro e l'ordine pubblico siano tutelati anche in questo popoloso quartiere. Non vogliamo parlare della pulizia delle poche aree verdi del nostro quartiere, su cui si è già detto molto ma fatto poco, neppure della discutibile pulizia della “green way” che ci permette di raggiungere a piedi o in bicicletta il centro città o Terrarossa senza pericoli. Oramai ci siamo anche rassegnati ad un manto stradale in Via Cerri e in Via Ezio Casciari non degno di quella che ama definirsi “città”, constatando che questa situazione è la medesima per il 90% delle strade del comune, nonostante il rapido susseguirsi di amministrazioni di ogni colore politico.



Ma ben più grave ci sembra l'ormai cronica mancanza di ogni basilare forma di manutenzione ordinaria sulla segnaletica stradale orizzontale e verticale con conseguente pericolo per gli

automobilisti. In particolar modo i condomini di un palazzo di Via E. Casciari, posto di fronte al

complesso scolastico, lamentano quotidianamente un notevole disagio per le automobili dei genitori che accompagnano o vanno a prendere i bambini a scuola, spesso lasciate in divieto di sosta, ad intralciare la normale circolazione lungo la via o addirittura ad ostruire l' uscita dai garage dal condominio; come se non bastasse, gli stessi spesso imboccano contromano, a causa della segnaletica totalmente scomparsa o ostruita da siepi non curate, il breve tratto di strada riservato al parcheggio condominiale, causando anche piccoli tamponamenti.



Noi abitanti della zona siamo totalmente impotenti di fronte alla maleducazione di questi automobilisti e, purtroppo, dobbiamo anche segnalare la totale mancanza di tutela da parte dagli agenti della polizia municipale, che spesso non possono intervenire perché impegnati altrove, anche quando è impossibile uscire dalle nostre case; in un' occasione, benché fossero

già presenti sul posto, hanno preferito non intervenire nonostante ci fossero molte auto che ostruivano la circolazione, addirittura una delle quali parcheggiata sulle strisce pedonali di fronte all'ingresso della scuola, con notevole problemi di sicurezza! Non solo non è stato fatto alcun verbale, ma non è stata sollecitata nemmeno la rimozione dei mezzi da parte dei proprietari.



Comprendiamo che l'edificio scolastico non è nella migliore posizione logistica per il parcheggio, ma i genitori hanno a disposizione un'intera fila di parcheggi lungo la via, senza che sia necessario concentrare decine di autovetture in pochi metri ostruendo la circolazione dei residenti. Siamo ben consci delle problematiche economiche del Comune di Aulla, ma la situazione è talmente grave da non riuscire a risolvere piccoli problemi di manutenzione ordinaria come la potatura di una siepe, la pulizia di un'area giochi o il rifacimento di dieci metri di strisce? Auspichiamo che l'amministrazione comunale accolga al più presto il nostro appello e si faccia portavoce delle nostre richieste di maggiore tutela anche presso il comando dei Vigili Urbani in attesa che questi problemi siano risolti in maniera definitiva.



Abitanti della Filanda di Aulla