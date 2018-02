Giornata sulla sicurezza stradale a Pontremoli

Organizzata dall’Automobile Club Massa Carrara in collaborazione con il Provveditorato agli Studi ed il Comune.

Lunigiana - È quasi tutto pronto per l’appuntamento in programma il primo marzo al Teatro della Rosa ed organizzato dall’Automobile Club Massa Carrara in collaborazione con il Provveditorato agli Studi ed il Comune di Pontremoli. L’iniziativa vedrà l’Aci, la Scuola e lo Sport insieme per la promozione di modelli corretti di fruizione della strada, e, di conseguenza, della vita. Destinatari dell’evento saranno i giovani delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, che si gioveranno della presenza di esperti ACI nazionali e di un mini campus sull’educazione stradale, di cui faranno parte il simulatore di guida, gli occhiali che riproducono la visione in stato di ebbrezza, attività ludiche e filmati formativi sulla guida sicura.



"I giovani degli Istituti Pacinotti, Belmesseri e Malaspina di Pontremoli e Barsanti, Marconi e Galilei di Massa e Carrara potranno provare sulla propria pelle - commenta il Dott. Umberto Rossi, Direttore dell’Automobile Club Massa Carrara - quello che può accadere quando non si rispettino le misure di sicurezza necessarie per mettersi alla guida. Siamo particolarmente onorati di questa giornata, che si svolgerà nella location suggestiva del Teatro della Rosa, ed alla presenza del nostro Presidente Nazionale Ing. Angelo Sticchi Damiani, che terrà a battesimo il progetto Ambasciatori della Sicurezza Stradale, attraverso cui formeremo un gruppo di ragazzi delle scuole che, a propria volta, diverranno formatori dei propri compagni ed amici".



L’evento è una prima risposta ai dati allarmanti forniti dall’Osservatorio della Sicurezza Stradale coordinato dalla Prefettura, che vedono ben 16 vittime della strada nell’anno 2017, più del doppio rispetto al biennio precedente: è necessario unire tutte le forze disponibili per ridurre drasticamente questo trend e tutelare la vita di chi, a qualsiasi titolo, si trova sulla strada. Per questo sarà presente all’evento anche la Comandante della Polizia Stradale, Dottoressa Di Vuolo, che farà un lavoro con i ragazzi sulle regole e i rischi della distrazione alla guida.



"Il successo della giornata - conclude il Presidente, Avv. Cordiano Romano - è assicurato: come già ricordato dal Direttore saranno nostri ospiti il Presidente Nazionale dell’ACI e Vice Presidente Mondiale della FIA Ing. Angelo Sticchi Damiani, insieme alla Dott.ssa Donatella Buonriposi, Provveditore agli Studi, ed alla Dott.ssa Alessandra Rosa, Direttore Compartimentale ACI Toscana, Liguria ed Umbria, oltre che il Vice Sindaco di Pontremoli, Dott. Manuel Buttini. Purtroppo il Sindaco, Prof.ssa Lucia Baracchini, non potrà essere presente, ma ha partecipato ad ogni fase dell’organizzazione, imprimendo alla giornata l’impronta della sua vitalità, della sua capacità organizzativa, della sua abilità logistica e del suo gusto per il bello".