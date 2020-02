Lunigiana - Giornata di formazione sul webmarketing con Antonio Ficai di Comunicare 2.0, agenzia di social media marketing, in collaborazione con l'Associazione Operatori Turistici della Lunigiana, Lunigiana Marketing & Web e Sigeric - Servizi per il turismo, propone un Corso "Smart" di Social Media per Titolari di Azienda. Appuntamento per martedì 3 Marzo alle 15 presso il Centro Didattico della Pieve di Sorano (nella foto) a Filattiera. In aula ci sarà Antonio Ficai, informatico prestato al digital marketing, specializzato in campagne promozionali sui social media principali, nonché co-fondatore e dirigente dell'Associazione Nazionale Igersitalia e community manager di Igers Toscana.



Un'importante figura del settore che opera come consulente freelance per le principali agenzie italiane di comunicazione e marketing, progetta e dirige operazioni promozionali "live" con ausilio di blogger ed influencer sul network durante eventi o tour di promozione turistica. Spiegherà ai presenti l'importanza dell'utilizzo dei social network all'interno delle

aziende per promuovere i propri prodotti, interagire con i clienti e sviluppare il “brand”. La giornata è rivolta a tutti i titolari di aziende di qualsiasi settore che potranno apprendere importanti nozioni e rivolgere domande ad un affermato professionista in materia, ma avranno anche la possibilità di avere una consulenza gratuita sui propri profili social, offerta da Comunicare 2.0, oppure sul sito web aziendale, offerta da Lunigiana Marketing & Web. La partecipazione al corso ha un costo di € 20, sconto 50% per i soci dell'Associazione Operatori Turistici della Lunigiana. Per info e

prenotazioni 348100746.