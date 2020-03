Gestione emergenza in Lunigiana, Valettini scrive ai vertici Usl

Lunigiana - Avviare l'attività del laboratorio analisi chimocliniche dell'Ospedale Apuane e potenziamento dell'ufficio igiene. È quanto chiede il sindaco di Aulla e presidente dell'unione dei comuni Roberto Valettini a nome anche del collega di Pontremoli, nella lettera inviata ai vertici dell'USL Toscana Nord Ovest per sollecitare interventi relativi alla lotta al Covid 19.

“Il laboratorio – scrive – è dotato di una stanza a pressione negativa attrezzata per il trattamento dei tamponi e sono disponibili due piattaforme strumentali su cui eseguire il test. Inoltre pare essere stato sottoposto alla direzione sanitaria aziendale un progetto per la diagnostica sierologica degli anticorpi. Ai fini della celerità dei riscontri per tutta la Provincia e segnatamente per la Lunigiana, fortemente battuta da questa pandemia, l'inizio di attività di questo laboratorio sarebbe molto importante”. Valettini inoltre aggiunge: “La criticità degli ospedali di Pontremoli e Fivizzano (no covid) rischia di essere moltiplicata ove gli invii dall'Ospedale di Massa di pazienti positivi, ad un secondo tampone (negativi al primo), seguano un protocollo che appare non prudenziale. Come già significato l'ufficio di Igiene deve essere potenziato perché i responsi dei tamponi, vengono notiziati con ritardi esiziali per la sicurezza. In ultimo un potenziamento consentirebbe, al di là di ogni merito ed ogni apprezzamento per il dottor Sacchelli, una ricerca epidemiologica più stringente cosicché, famigliari, persone che hanno avuto rapporti stretti siamo messi “in quarantena” e vi sia conseguentemente, previa comunicazione, ogni intervento di controllo. In caso contrario rispetto a queste ultime indicazioni non se ne esce”. Infine il sindaco segnala: “Per la bassa intensità o i positivi in corso di miglioramento, le strutture lunigianesi della Don Gnocchi o i Cappuccini o l'Hotel Napoleon potrebbero fornire una soluzione da tenere in considerazione”.