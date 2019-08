Genitori e alunni visitano la sede delle nuove scuole a Serricciolo

Lunigiana - Un altro passo verso il trasferimento delle scuole elementari di Serricciolo presso le nuovissime scuole medie di Aulla, si è compiuto ieri sera con la visita dei genitori e degli insegnanti alla struttura che ospiterà i bambini per un anno. Ad accompagnarli nel percorso il sindaco Valettini, la consigliera con delega all'Istruzione Silvia Amorfini, l'assessore Marco Mariotti e la dirigente scolastica Paola Bruna Speranza.



Tutti i presenti hanno potuto prendere visione della soluzione adottata dall'amministrazione e accolta sin da subito positivamente da famiglie e insegnanti, che vedranno gli alunni affrontare l'anno scolastico in una scuola costruita con tutti i crismi per la sicurezza, cosicché il periodo di adeguamento antisismico della vecchia scuola elementare possa svolgesi serenamente. Questa operazione di ristrutturazione permetterà a tutti di tornare a frequentare un ambiente più spazioso e al passo con i tempi pronto a soddisfare qualsiasi esigenza.



Si ricorda che ad aver vinto la gara per l'esecuzione dell'adeguamento è stata la ditta S.F. APPALTI di Nettuno (Roma), che si occuperà di fare non solo un intervento tecnico ma anche di restituirla con qualità che sono venute meno nel tempo per normale deperimento della struttura. A spiegarlo ai presenti l'architetto progettista Corrado Lattanzi, che ha illustrato come i lavori siano necessari per adeguare la scuola alle nuove normative. La prima parte sarà dedicata al consolidamento delle fondazioni, dei subtravi e pilastri, dei muri perimetrali, al rifacimento della struttura e della copertura del tetto. In seguito a queste opere, tutti i tramezzi interni verranno demoliti, le finestre saranno smontate e le aperture rimodellate. Gli impianti, gli infissi e i servizi igienici saranno rifatti ex novo, andando a garantire anche gli spazi per i disabili.



I lavori dureranno 250 giorni e l'intervento avrà un costo di 543.868 euro affrontato con il contributo ottenuto da un bando ministeriale. A brevissimo partiranno anche i lavori per un canale di regimazione delle acque meteoriche della città che non influisce sulla sicurezza dell'edificio scolastico delle scuole medie. Il trasporto scolastico per tutti i bambini sarà gratuito e il pranzo si terrà nel refettorio. I genitori che ancora non l'hanno fatto, dovranno presentarsi all'Ufficio Scuole per effettuare l'iscrizione a entrambi i servizi