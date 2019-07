Fosdinovo bene comune: "Manca l'acqua, ma le perdite vengono ignorate"

Lunigiana - "Ogni estate i cittadini del comune di Fosdinovo assistono impotenti alle autobotti che salgono e scendono dai tornanti per rifornire i serbatoi visto che le interruzioni d’acqua sono ormai una consuetudine da molti anni. Ovviamente i costi elevati di tale tipo di rifornimento (che dovrebbe essere d’emergenza, ma che ormai è ordinaria amministrazione) vengono redistribuiti nelle bollette che così lievitano ulteriormente. Logica vorrebbe che se un territorio ha una così grave carenza idrica, le cui tubature, per stessa ammissione di Gaia, perdono oltre il 50%, appena si segnali un guasto e una conseguente perdita d’acqua, la stessa venga immediatamente riparata. Ma così non è".



Lo afferma il neocostituito gruppo “Fosdinovo Bene Comune”, che ha iniziato a fare sopralluoghi e ha constatato che mentre i cittadini segnalano con tempestività le perdite, Gaia si contraddistingue per un certo immobilismo.

"Ecco alcuni esempi: in via Montavecchia da mesi la cisterna perde acqua per un guasto al galleggiante di chiusura, richiamando sempre dalla pompa acqua che poi va a perdersi; in via Cucco c’è una grossa perdita dalla tubatura sulla strada segnalata da mesi al Comune e a Gaia, ma viene ignorata; sulla statale 446 per Fosdinovo all’altezza di via Porredo c’è una perdita segnalata da settimane che ad oggi persiste", proseguono dal gruppo.



Fosdinovo Bene Comune ha deciso così di produrre una diffida formale a Gaia perché non è possibile che l’azienda continui a far pagare come buono un servizio essenziale che tanti disagi provoca nella popolazione; invita dunque tutti i cittadini del Comune a contattarli per segnalare guasti, interruzioni di acqua potabile, situazioni di non potabilità. Le segnalazioni vanno inviate a fosdinovobenecomune@gmail.com oppure telefonando ai numeri 3387645436 oppure 3346889661.