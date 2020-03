Fontane aperte, il sindaco in quarantena: "Acqua bene primario"

Lunigiana - Sanificazione delle strade e delle fontane a Villafranca. L'amministrazione del sindaco Abramo Filippo Bellesi e i volontari della Vab, Vigilanza antincendio boschivi, hanno provveduto alla prima operazione di sanificazione del Comune. Al contrario di quanto avviene a Massa, a Villafranca la politica promossa dalla giunta è quella di tenere aperte le fonti pubbliche e di sanificarle ogni due giorni. Il sindaco Bellesi, in quarantena da ormai diversi giorni, sottolinea che "l'acqua è un bene primario". E come tale, l'amministrazione si è organizzata per garantire l'apertura delle fontane d'acqua pubblica. "Chiunque - dice il sindaco - deve avere la possibilità di accedervi".



L'assessore Loris Bernardi, spiega: "Sanifichiamo con prodotti che ci sono stati indicati dal Ministero. In sostanza utilizziamo idrossido di sodio prima, per sgrassare, portato ad una percentuale dello 0,1 ogni 400 litri d'acqua. Poi passiamo l'ipoclorito di sodio per disinfettare". L'operazione, che coinvolge la fontana del Pellegrino e le fontanelle piccole del comune, "per non pesare ulteriormente sui cittadini, ma anche sui supermercati", dice l'assessore. "La nostra politica è stata sin da subito quella di gestire l'assembramento, e non cercare di evitarlo. Chiudere non poteva essere la soluzione, anche perché il disagio si sarebbe spostato nei supermercati. Senza contare che per i cittadini prendere l'acque alla fonte è un'abitudine. Ci sono cose che gestendole facilitano la vita".