Fivizzano, arrivano Mattarella e Steinmeier. Cambia la viabilità

Lunigiana - In occasione della visita del presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e del presidente della Repubblica Federale di Germania Frank-Walter Steinmeier la viabilità del centro storico cittadino di Fivizzano subirà alcune modifiche ovvero dalle ore 18.00 di sabato 24 agosto divieto di sosta in tutto il centro storico, via Roma, via Provinciale Sud, via del Popolo, via Pedretti e piazza De Gasperi. I parcheggi per i residenti sono individuati in zona cimitero, ospedale e scuole. Si ricorda che dalle ore 7.00 di domenica 25 agosto tutte le zone sono chiuse al transito dei veicoli fino al termine della manifestazione.