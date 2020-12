Fine settimana di cantieri sull'A15 da Pontremoli a Fornovo: dove e come

Lunigiana - Sono interventi inderogabili quelli che SALT deve operare sull'autostrada A15 della Cisa. Per questo nel fine settimana rimarranno in atto alcuni cantieri.



Dal Km. 7+350 al Km. 5+380, tra il casello di Fornovo e il casello di Parma Ovest, per installazione barriere acustiche nei comuni di Fontevivo e Noceto, resta chiusa al traffico la carreggiata Nord in direzione Parma, con traffico deviato sulla corrispondente carreggiata Sud, ove avviene a doppio senso di marcia.



Dal Km. 46+030 al Km. 43+240, tra il casello di Berceto e il casello di Borgotaro, per adeguamento e rinforzo viadotto Mostarolo, resta chiusa al traffico la carreggiata Nord in direzione Parma, con traffico deviato sulla corrispondente carreggiata Sud, ove avviene a doppio senso di marcia.



Dal Km. 59+660 al Km. 54+840, tra il casello di Pontremoli e il casello di Berceto, per lavori di adeguamento completo delle gallerie al d.lgs. 264/06 gallerie Valico e Cucchero, resta chiusa al traffico la carreggiata Nord in direzione La Spezia, con traffico deviato sulla corrispondente carreggiata Sud, ove avviene a doppio senso di marcia.



Dal Km. 67+360 al Km. 64+600, tra il casello di Pontremoli e il casello di Berceto, per lavori di adeguamento completo delle gallerie al d.lgs. 264/06 galleria Puntamonte, resta chiusa al traffico la carreggiata Nord in direzione La Spezia, con traffico deviato sulla corrispondente carreggiata Sud, ove avviene a doppio senso di marcia.



Dal Km. 97+970 al Km. 92+370, tra il l’interconnessione A12 e il casello di Aulla, per ispezioni selettive con ple gallerie Calcinara e Albiano, resta chiusa al traffico la carreggiata Nord in direzione La Spezia, con traffico deviato sulla corrispondente carreggiata Sud, ove avviene a doppio senso di marcia.