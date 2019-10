Festa dell’Uva ad Aulla, dal mercato di Campagna Amica all’agri-didattica

Lunigiana - Dal mercato dei produttori di Campagna Amica per fare la spesa a km zero alle attività per i più piccini con l’orto didattico, il circuito dei mini-trattori, la fattoria popolata dagli animali dell’aia e l’area degustazione del Consorzio di Tutela del Candia dei Colli Apuani Doc: Coldiretti protagonista della 38esima edizione della Festa dell’Uva (Ms), la storica rassegna lunigianese in programma domenica 13 ottobre, per tutto il giorno (dalle 9 in poi), tra il cento storico e le vie principali cittadine (Piazza Repubblica e Piazza della Vittoria). La rassegna è organizzata dal Comune di Aulla in collaborazione con la Pro Loco.



Una ventina le aziende agricole protagoniste del mercato dove i visitatori potranno trovare tutti i prodotti del paniere apuo-lunigianese insieme ai vini apuani e lunigianesi.



Per informazioni www.toscana.coldiretti.it oppure pagina ufficiale