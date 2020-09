Favole a merenda. Terza edizione al Centro polivalente Icaro di Licciana Nardi

Lunigiana - Sabato 26 settembre, dalle ore 15 alle ore 19, sarà festa per i più piccoli e per le loro famiglie al Centro polivalente “Icaro” di Costamala di Licciana Nardi, gestito dalla Società della Salute della Lunigiana.

Infatti, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Licciana Nardi, andrà in scena la terza edizione di “Favole a merenda”, che avrà come tema il mondo delle fiabe.

Infatti, ad animare il pomeriggio di sabato prossimo sarà una passeggiata in tre tappe, con eventi a sorpresa legati al mondo delle fiabe, percorrendo il borgo di Costamala.

Riservata a bambine e bambini dai 6 ai 12 anni di età, la giornata di festa si svolgerà, naturalmente, nel rispetto delle norme anti Covid 19, con l’obbligo per tutti di indossare la mascherina.

Non a caso, per poter realizzare l'evento in ottemperanza ai protocolli anti covi19, oltre al fatto che questo si svolgerà completamente nelle aree esterne, il pomeriggio sarà suddiviso in tre turnazioni su prenotazione, chiamando il numero 0187408306 il lunedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

Le famiglie interessate a partecipare, inoltre, dovranno necessariamente prenotare la fascia oraria (15,30, 16,30 o 17,30), indicando il numero di partecipanti per nucleo familiare.

Ciascun partecipante, a gruppi di massimo 20 persone, all'arrivo al Centro sarà sottoposto ai dovuti controlli (misurazione della temperatura ed igienizzazione delle mani) e inizierà una passeggiata lungo un percorso ad anello, che attraversa il borgo di Costamala, con partenza ed arrivo al Centro.

Lungo il percorso, in location da individuare, verranno collocate tre postazioni, in cui si terranno spettacoli legati alle fiabe: messe in scena, storytelling e letture animate.

Alla fine del giro, chi lo desidera potrà fermarsi per una merenda in famiglia (al sacco), utilizzando l'ampio prato del campo da calcio.

Da sottolineare che nell’ultima settimana di agosto, prima della chiusura dei Centri estivi, il Centro polivalente “Icaro” ha realizzato tre incontri interattivi nei Centri di Villafranca, Monzone e Fivizzano.

Attraverso il linguaggio teatrale, con la metodologia della lettura animata, gli operatori di “Icaro” hanno messo in scena la fiaba “Pezzettino” di Leo Lionni.

Gli incontri hanno permesso ai bambini di sperimentare e condividere un momento di riflessione su tematiche importanti quali l’immagine di sè e la necessità di essere accettati dagli altri, ma anche sul timore di non sapere ancora quale sarà la propria strada.

Ciascun centro ospitante ha, poi, realizzato un laboratorio creativo sulle tematiche emerse.

Martedì 8 settembre, infine, si è tenuta l’ultima escursione estiva sulla via del Volto Santo, alla quale ha partecipato anche l’Amministrazione comunale di Licciana Nardi, con gli assessori Barbara Germi e Giovanna Valeri e il sindaco Renzo Martelloni, che ha atteso operatori e ragazzi in piazza del Comune a Licciana, offrendo loro una rinfrescante bevuta alla fine della passeggiata.

L’attività del Centro polivalente “Icaro” non si ferma con la fine dell’estate, ma proseguirà con l’apertura tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19, con le stesse modalità di accesso su prenotazione e previa presentazione del certificato medico del pediatra, che attesti lo stato di buona salute del ragazzo frequentante.