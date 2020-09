Escursioni apuane, ecco le regole d'oro

Lunigiana - I recenti interventi della stazione del Soccorso alpino di Carrara e Lunigiana hanno avuto ad oggetto escursionisti in difficoltà finiti fuori sentiero in diverse località. "Ultimamente interventi di questo tipo si ripetono con frequenza su tutto il territorio regionale e specialmente sulle Alpi Apuane, dove i percorsi sono più selettivi a causa dell’eterogeneità del territorio - fanno sapere dal Soccorso alpino -. Mentre i problemi legati all’equipaggiamento vanno diminuendo grazie alla facilità di reperimento dei materiali da trekking, a rimanere alta è la percentuale di coloro che si avventurano senza troppa consapevolezza su sentieri mai affrontati.

’escursionismo in sicurezza impone la conoscenza del sentiero che si intende affrontare e delle tempistiche stimate di percorrenza".



E allora ecco che il Soccorso alpino fornisce poche e semplici regole da seguire sempre con attenzione quando si affrontano le alture, comprese le Apuane amate e frequentate da tanti spezzini. Ecco le buone norme del SA:



• Informarsi preliminarmente anche sul web è sicuramente importante ma non basta: i sentieri possono mutare nel tempo a causa di agenti atmosferici o smottamenti.

• È bene chiedere alla sezione CAI competente o al personale dei rifugi lo stato di manutenzione del sentiero che intendiamo percorrere.

• Calcolare con precisione le ore di percorrenza: le ore di luce stanno diminuendo e occorre partire con anticipo.

• Portare con sé una mappa cartacea aggiornata dei sentieri.

• Scaricare la app GeoResq sul proprio smartphone

• È buona norma percorrere un nuovo tragitto assieme a persone che lo conoscono



"E comunque usare il buonsenso consci del fatto che la montagna esige rispetto a qualunque livello", concludono doverosamente dal Soccorso.