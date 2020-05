Edilizia popolare, 245mila euro per Aulla

Lunigiana - In sede di assemblea Lo.d.e. di Massa Carrara, che si è tenuta il 23 aprile scorso, sono stati assegnati al Comune di Aulla, con il Piano Operativo di Reinvestimento – anno 2019-20, 145 mila euro per interventi di rimozione di amianto e rifacimento coperture, e 100 mila euro per interventi di manutenzione straordinaria, cifre destinate agli alloggi popolari.



Soddisfazione per il sindaco Roberto Valettini che, insieme all’assessore alle Politiche Sociali Tania Brunetti, hanno ottenuto il risultato per poter operare in merito alle emergenze delle abitazioni rendendole così usufruibili.



“Siamo felici – ha commentato l’assessore Brunetti - per gli interventi finanziati, che permetteranno di ristrutturare diversi immobili di edilizia residenziale pubblica presenti nel nostro territorio comunale, in modo da renderli quanto prima assegnabili in favore dei beneficiari.”