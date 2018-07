Eclissi, luna rossa e Marte gigante, una notte magica

Per osservare i tre fenomeni organizzata un'escursione al Passo dei Due Santi a Zeri, lontani dalla luce della città.

Lunigiana - La notte di venerdì 27 luglio il nostro sarà il palcoscenico di un evento raro e memorabile: la Luna, che sarà piena, verrà lentamente oscurata dall'ombra della Terra per dar il via alla più lunga eclissi lunare totale del secolo. Essa sfiorerà le due ore di durata e il satellite diverrà magicamente rosso. Come se non bastasse, sempre in questa speciale notte, il pianeta rosso per eccellenza, Marte, si troverà in opposizione al Sole e raggiungerà così il massimo della luminosità. Sarà possibile osservarlo a occhio nudo a pochissima distanza dalla Luna ed insieme coloreranno di rosso il cielo.



Uno di punti migliori di tutto l'entroterra per osservare il fenomeno sarà il Passo dei Due Santi a Zeri, lì dove Liguria, Emilia-Romagna e Toscana quasi si toccano. Poco inquinamento luminoso e un'altitudine discreta (1.300 metri circa) permetteranno di godersi la magia di una notta di estate come non ce ne saranno più per cento anni. Farfalle in Cammino e il Gruppo Astrofili Massesi organizzano una serata di osservazione con strumenti comuni come binocoli e cannochiali, per esplorare il cielo attraverso costellazioni, nebulose e pianeti, scoprendone

miti e antiche leggende.



Un importante evento astronomico sarà anche l'occasione per scoprire un angolo di Lunigiana remota, immersi nelle fresche faggete durante le ore del tramonto, accompagnati dagli ultimi caldi raggi solari: insomma un evento all'insegna del colore rosso, adatto ad adulti e piccini, che dispenserà emozioni e tranquillità in piacevole compagnia. Per tutti appuntamento alle 20 al Passo dei Due Santi (Zeri), escursione per raggiungere la vetta del Monte Spiaggi da dove si potrà godere l'evento assieme ad un esperto astrofilo. Rientro al Passo dei Due Santi illuminati dalla luce delle torce e dalla Luna mentre riprenderà a riflettere la luce solare.



Necessaria la prenotazione

info@farfalleincammino.org

segreteria@farfalleincammino.org



Tel. +39.348.8097918 - +39.331.5740114