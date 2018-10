Due bus nuovi di zecca per Aulla

Lunigiana - CTT Nord prosegue il suo impegno di rinnovo della flotta e destina due nuovi autobus al servizio di trasporto pubblico della Lunigiana. “L’amministrazione comunale – ha commentato il sindaco del Comune di Aulla Roberto Valettini – ringrazia l’azienda per aver avuto questa attenzione per il nostro territorio. Sono due autobus indispensabili per la fruibilità dei trasporti che nei nostri comuni hanno bisogno di maggiore cura. Dal nostro Comune passano molti pendolari, per questo è importante rendere efficiente questo settore".



Il Presidente di CTT Andrea Zavanella dichiara: “E’ un ulteriore impegno verso la qualità

del servizio di CTT Nord. I bus sono stati acquistati con cofinanziamento della Regione

Toscana. Il 29 dicembre scorso è stato firmato il contratto ponte, raggiunto dopo un lungo

periodo di incertezza dovuto all’aggiudicazione della gara a lotto unico regionale ed ai

ricorsi da essa scaturiti. Il contratto ponte è stato concepito per gestire il periodo transitorio

in attesa del parere della Corte di Giustizia Europea e del Consiglio di Stato, attraverso un

affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico locale in via d’urgenza agli attuali

gestori riuniti in un unico consorzio. La scelta da parte di tutte le altre aziende consorziate

in One, di aderire al contratto ponte proposto dalla Regione non pregiudica le

rivendicazioni pendenti in Consiglio di Stato, ed è dovuta alla necessità di fare nuovi

investimenti in mezzi, tecnologie e procedere a nuove assunzioni”.



I bus Iveco acquistati vanno a sostituire mezzi molto vecchi con un netto miglioramento sul piano delle emissioni inquinanti. Il modello Crossway, già in forza a CTT, ha dimostrato di essere un ottimo prodotto ed è stato particolarmente apprezzato dagli operatori d’esercizio per l’elevato grado di confort generale e per il cambio automatico ZF che rende la guida molto meno stressante. L’utenza avrà un beneficio significativo dalla messa in strada di questi mezzi di ultima generazione, totalmente climatizzati e con evoluti standard di confort ed accessibilità. La configurazione di questi Crossway prevede 47 – 54 posti a sedere + 2

strapuntini, 15- 32 posti in piedi ed uno spazio riservato allo stazionamento di una sedia a

rotelle: per i passeggeri a mobilità ridotta è previsto l’accesso al bus tramite una rampa

elettrica. Impianto frenante ABS, controllo della trazione ASR, blocco della movimentazione

del veicolo a porte aperte e sistema di rilevamento degli ostacoli a porte chiuse rientrano

tra i sistemi di sicurezza del Crossway. I bus sono anche dotati di sistema satellitare AVM

che consente di monitorare diverse grandezze relative ai veicoli in movimento (es.

posizione, percorso, velocità). Altre dotazioni tecnologiche sono gli indicatori di percorso interni ed esterni e la presenza di sistemi fonici, sia in vettura che verso l’esterno, per

l’annuncio vocale della destinazione e delle fermate.