Dopo oltre 3.000 chilometri il team di Va’ Sentiero fa tappa ad Apella

Lunigiana - Esiste un sentiero che attraversa e unisce tutto lo Stivale: il Sentiero Italia, oltre seimila chilometri lungo la dorsale montuosa italiana. E’ l’alta via più lunga del mondo! Un gruppo di ragazzi (tutti ragazzi/e tra i 25 e i 32) ha deciso di affrontare questo viaggio, chiamando la loro spedizione Va’ Sentiero. Partiti il 1° maggio da Trieste, dopo aver attraversato tutto l’arco alpino, il team si trovano ora sull’Appennino Tosco-Emiliano. Sabato 26 ottobre faranno tappa nella frazione di Apella (Licciana Nardi, MS), nel cuore del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Qui, dopo un ottimo pranzo (aperto a tutti su prenotazione) e una passeggiata digestiva alla scoperta del suggestivo borgo medievale, l’Agriturismo Montagna Verde ospiterà un evento aperto al pubblico, durante il quale i protagonisti della spedizione Va’ Sentiero racconteranno la loro avventura, proiettando i loro video e suggestive immagini, tratti dagli oltre 3000 km già percorsi dalla partenza. A fare gli onori di casa, il Sindaco di Licciana Nardi Renzo Martelloni, la Fondazione Carispezia (che sostiene il progetto Va’ Sentiero), il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, l’Associazione Sentieri Liguri Apuani, la sezione CAI di Pontremoli.



“Il piccolo borgo di Apella è un luogo simbolico – spiega Yuri Basilicò, presidente dell’Associazione Va’ Sentiero - rappresentativo di molte realtà delle nostre Terre Alte: un luogo incantevole e ricco di storia , dalle origini medioevali ai Nardi, protagonisti del Risorgimento. Non vediamo l’ora di far tappa tra le sue mura, per scoprirne le storie e contribuire alla valorizzazione che questo borgo merita”.

Tra gli obiettivi del lungo trekking, infatti, non c’è un’impresa sportiva, bensì un’iniziativa sociale basata sull’idea di condivisione. La spedizione sta documentando i molteplici aspetti del territorio, ambientali e antropologici: i paesaggi, le tradizioni, le prospettive, le fragilità, le unicità.



Il viaggio giungerà a termine a Santa Teresa di Gallura, estremità nord della Sardegna, nell'autunno 2020, ma Yuri, Giacomo, Sara e gli altri ragazzi del team si possono seguire in tempo reale attraverso i canali social del progetto

Diversi partner d’eccezione, inoltre, ne danno resoconti periodici: il Touring Club Italiano pubblica aggiornamenti regolari sul proprio sito, in una sezione dedicata; Radio Francigena trasmette i resoconti della spedizione, live ogni venerdì alle 19.30 (qui i podcast di tutte le puntate); la Gazzetta dello Sport pubblica i video bimensili. Inoltre, il progetto Va' Sentiero sta riscuotendo un grande entusiasmo nazionale (vedesi il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e di ben 14 Regioni) e locale, ricevendo una crescente attenzione mediatica e una consistente ospitalità da parte di comuni, associazioni, strutture ricettive e privati.



Dopo Apella, il team di Va’ Sentiero proseguirà lungo il crinale del Parco Nazionale facendo le seguenti tappe: Passo della Cisa - Lago Santo Parmense; Lago Santo Parmense – Diga del Lagastrello; Diga del Lagastrello – Giuncugnano; Giuncugnano – Rifugio Conti; Rifugio Conti – Castelnuovo Garfagnana; Castelnuovo Garfagnana – Lago Santo Modenese.



La spedizione è inclusiva: chiunque può unirsi per qualche tappa ai ragazzi di Va’ Sentiero, come in tanti hanno fatto negli ultimi mesi - ulteriori dettagli sulle modalità di partecipazione nella sezione dedicata del sito, https://vasentiero.org/camminaconnoi/