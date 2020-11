Don Gnocchi Fivizzano: "Rispettate tutele di pazienti e operatori"

Lunigiana - "La Direzione dell’Area Centro della Fondazione Don Gnocchi smentisce di aver ricevuto alcuna richiesta di incontro da parte del sindacato Usb, sigla che non conta iscritti fra i dipendenti del Polo Specialistico Riabilitativo di Fivizzano". E' quanto si legge in una nota della struttura, che precisa: "La decisione di destinare la struttura all’ospitalità di soli pazienti Covid-19 a bassa intensità di cure – a fronte di una esplicita e urgente richiesta di supporto alla rete di emergenza territoriale giunta da ASL – è stata frutto di una lunga interlocuzione con ASL, ma è anche stata ampiamente condivisa con i lavoratori, tramite i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Insieme ai tecnici ASL sono stati valutati e definiti i protocolli e gli accorgimenti organizzativi da adottare per la tutela di operatori e pazienti, che confermiamo essere regolarmente rispettati. Respingiamo anche le accuse del sindacato riguardanti presunte carenze di organico: il personale attivo presso la struttura è adeguato ai requisiti previsti dalle Autorità dal punto di vista numerico ed è inoltre dotato della preparazione necessaria per il trattamento e la cura della tipologia di pazienti ospitati. Grazie all’alta professionalità di questi operatori – che ringraziamo – dal Polo sono già stati dichiarati guariti 7 pazienti".