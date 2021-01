Domenica possibilità di neve anche a bassa quota in Lunigiana

Lunigiana - A partire dalle prime ore di domani, domenica, e fino alle prime ore della mattina possibilità di nevischio fino in pianura (accumuli al suolo non significativi) sulle province settentrionali della Toscana compresa la Lunigiana. E' l'avviso del Centro funzionale meteo, che sottolinea come la probabilità di accumuli al suolo sia bassa.

Il rapido calo delle temperature dopo il tramonto, con valori sottozero anche in pianura su gran parte della regione prima di mezzanotte, favorisce la creazione di ghiaccio. Nel corso della notte aumento della nuvolosità con conseguente graduale rialzo termico: le temperature rimarranno comunque sottozero sulle zone interne fino alla mattina di domenica. In pianura non si sono registrate precipitazioni nei giorni scorsi, di conseguenza la formazione di ghiaccio è prevista solo nelle zone più soggette al fenomeno.