Lunigiana - Iniziato l’iter amministrativo per lo smantellamento del distributore di carburanti dismesso in località Dogana, nel territorio comunale di Carrara. Lo annuncia il Comune di Luni. "A seguito delle nostre formali sollecitazioni - spiega il sindaco di Luni Alessandro Silvestri - il Comune di Carrara ci ha comunicato per le vie brevi che nel mese di novembre 2019 è iniziato l’iter amministrativo propedeutico allo smantellamento del distributore di carburanti dismesso in località dogana nel territorio del comune di Carrara e confinante con il nostro comune. Ci auguriamo di avere sbloccato questa situazione di degrado e di abbandono che si protrae da anni e garantiamo il nostro costante monitoraggio finalizzato al definitivo smantellamento dell’impianto. Ringraziamo ancora una volta il Comune di Carrara per la leale e fattiva collaborazione".